КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Закон, запрещающий на Украине гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности, опубликован в среду в официальной прессе и вступит в силу 16 ноября.

Закон был опубликован в официальной газете правительства Украины "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер"). Он вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе. Таким образом, документ вступит в силу 16 ноября.

Парламент Украины принял закон о гастролях российских артистов 5 октября. Он запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом. В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или около 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или около 12 тысяч долларов).

СБУ пообещала опубликовать на своем сайте практический механизм реализации закона, запрещающего гастроли российских артистов.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.