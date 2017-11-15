В КПРФ раскритиковали решение Киева по закону о статусе ветеранов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Решение Украины изъять из закона о статусе ветеранов упоминание о Великой Отечественной войне — это попытка юридически уравнять бандеровцев и героев войны, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Парламент Украины убрал из закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" упоминание о Великой Отечественной войне, заменив его термином "Вторая мировая война". Такое решение на заседании во вторник поддержал 241 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Это абсолютно хамское решение, которое имеет целью подвести юридическую базу под то, чтобы уравнять бандеровцев с теми настоящими героями Великой Отечественной, которые сломали хребет фашистскому зверю", — сказал Новиков РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что подобные решения можно оценивать "только негативно", так как это "пересмотр Второй мировой войны".