В КПРФ раскритиковали решение Киева по закону о статусе ветеранов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Решение Украины изъять из закона о статусе ветеранов упоминание о Великой Отечественной войне — это попытка юридически уравнять бандеровцев и героев войны, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
"Это абсолютно хамское решение, которое имеет целью подвести юридическую базу под то, чтобы уравнять бандеровцев с теми настоящими героями Великой Отечественной, которые сломали хребет фашистскому зверю", — сказал Новиков РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что подобные решения можно оценивать "только негативно", так как это "пересмотр Второй мировой войны".