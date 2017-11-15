В Китае на скоростной трассе столкнулись более 30 автомобилей

ПЕКИН, 15 ноя — РИА Новости. Более тридцати автомобилей столкнулись на скоростной трассе в китайской провинции Аньхой, после чего четыре из них загорелись, сообщают местные СМИ.

По данным агентства Синьхуа , массовое ДТП произошло рано утром в среду по местному времени на скоростной трассе, соединяющей города Фуян и Хэфэй.

По состоянию на 11.00 (6.00 мск) пожарным удалось спасти 17 человек, которые были заблокированы в автомобилях.

По данным СМИ, причиной ЧП стал сильный туман.

Массовое ДТП привело к образованию пробки протяжённостью три-четыре километра.

Ликвидация последствий ДТП продолжается, информация о пострадавших и погибших уточняется.