В Китае на скоростной трассе столкнулись более 30 автомобилей

ПЕКИН, 15 ноя — РИА Новости. Более тридцати автомобилей столкнулись на скоростной трассе в китайской провинции Аньхой, после чего четыре из них загорелись, сообщают местные СМИ.Синьхуа, массовое ДТП произошло рано утром в среду по местному времени на скоростной трассе, соединяющей города Фуян и Хэфэй.
По состоянию на 11.00 (6.00 мск) пожарным удалось спасти 17 человек, которые были заблокированы в автомобилях.
По данным СМИ, причиной ЧП стал сильный туман.
Массовое ДТП привело к образованию пробки протяжённостью три-четыре километра.
Ликвидация последствий ДТП продолжается, информация о пострадавших и погибших уточняется.