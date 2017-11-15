Посольство Канады в Зимбабве рекомендует канадцам оставаться дома

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Посольство Канады в Зимбабве рекомендует своим гражданам не выходить на улицу в связи с событиями в столице страны Хараре.

"В Хараре возросла активность военных, ситуация напряженная. Если вы находитесь в Хараре, оставайтесь дома и следите за новостями. Посольство не будет работать 15 ноября", — сообщается на странице посольства в Twitter.

Ранее с подобным обращением к своим гражданам выступили посольства США и Великобритании в Зимбабве.

Ранее поступали сообщения о том, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра и взрывах в столице.

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных.

В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.