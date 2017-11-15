Вице-президент Афганистана отметил роль России в регионе

АШХАБАД, 15 ноя — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Второй вице-президент Афганистана Сарвар Даниш назвал Россию сильным партнером своей страны, играющим важную роль в регионе.

Выступая в среду в Ашхабаде на 7-ой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCAVII), он выразил уверенность в том, что Кабул сможет преодолеть все существующие препятствия и проложить путь к эффективному экономическому сотрудничеству, посредством объединенного регионального подхода и содействия, основанного на общей ответственности.

"В этом направлении я хочу подчеркнуть, что помимо азиатских стран, Россия как наш сильный партнер играет очень значительную роль в региональном экономическом развитии и интеграции", — сказал второй вице-президент Афганистана.

Он поблагодарил за поддержку Афганистана в борьбе с терроризмом государства ЕС, США, НАТО, Россию и страны Центральной Азии.