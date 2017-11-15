СМИ: актриса подала против Вайнштейна иск об изнасиловании

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актриса, имя которой не называется, подала в суд на американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвинив его в изнасиловании, сообщает издание TMZ.

По данным издания, актриса, которая проходит в судебных документах под именем "Джейн Доу", заявляет, что в 2016 году Вайнштейн изнасиловал ее в одной из гостиниц американского города Беверли-Хиллз. Также она подала иск против основанной им компании Weinstein Co, заявив, что там знали о поведении Вайнштейна.

Иск был подан во вторник в верховный суд округа Лос-Анджелес. Представитель Вайнштейна отрицает выдвинутые против продюсера обвинения.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.

Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.