Делегация ЮАР впервые приедет на ВЭФ во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Министр минеральных ресурсов Южно-Африканской Республики Мосебензи Зване и представители бизнеса ЮАР впервые приедут на Восточный экономический форум во Владивостоке в 2018 году, сообщило в среду Минвостокразвития РФ.

"Договоренность об участии Мосебензи Зване и бизнес-делегации из ЮАР в IV Восточном экономическом форуме достигнута во время нашей сегодняшней встречи… Отрадно, что наша первая встреча уже принесла конкретные результаты и действия. Ранее столь же стремительно развивались отношения с Индией, и сегодня у нас есть уже реализующиеся на Дальнем Востоке индийские инвестиционные проекты. Ждем подобной динамики и от отношений с Южно-Африканской Республикой", – заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, слова которого приводятся в сообщении.

Свое решение Мосебензи Зване подтвердил во время пресс-брифинга по итогам двусторонних переговоров с российской стороной.

IV Восточный экономический форум состоится 6-7 сентября 2018 года во Владивостоке. "На полях" третьего Восточного экономического форума в 2017 году заключены 217 соглашений на сумму порядка 2,5 триллиона рублей.