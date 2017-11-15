Япония одобрила принятие проекта резолюции о правах человека в КНДР в ООН

ТОКИО, 15 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Япония одобряет принятие третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН проекта резолюции по правам человека в Северной Корее, говорится в заявлении министра иностранных дел Таро Коно, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Япония приветствует тот факт, что третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о правах человека в Северной Корее. Резолюция осуждает организованные широко распространенные и серьезные нарушения прав человека в КНДР и решительно требует их прекращения. Кроме того, резолюция выражает серьезную озабоченность применением пыток в отношении иностранцев как внутри страны, так и за ее пределами, смертные казни без прохождения законных процедур, необоснованные задержания и похищения людей", — говорится в документе.

Документ основан на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в прошлом году, и отражает положения обнародованного в 2014 году доклада Комитета ООН по правам человека в КНДР.

Голосования по резолюции не было, она была принята на основе консенсуса и поддержана 61 страной. В принятии не приняли участие восемь стран, включая КНДР, Сирию, Россию, Кубу, Венесуэлу и Китай.

Принятая комитетом резолюция будет направлена на рассмотрение пленарной сессии Генеральной Ассамблеи в середине декабря.