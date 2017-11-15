В Мексике задержали еще одного подозреваемого в убийстве десятков мигрантов

МЕХИКО, 15 ноя – РИА Новости. Мексиканские власти сообщили во вторник о задержании еще одного подозреваемого в массовом убийстве более 70 мигрантов.

В совместном пресс-релизе нескольких силовых ведомств отмечается, что речь идет о некоем 56-летнем Мартиниано де Хесусе по прозвищу Сырная лапа.

По данным расследования, он ответственен за убийство летом 2010 года 72 нелегалов — 58 мужчин и 14 женщин, граждан Сальвадора и Гондураса, которые направлялись через Мексику в США. Тела мигрантов были найдены в массовых захоронениях на территории муниципалитета Сан-Фернандо в Тамаулипасе. В 2012 и 2015 годах были задержаны еще двое причастных к этому преступлению — Сальвадор Мартинес Эскобедо по прозвищу Белка и Хосе Гуадалупе Рейес.