ДВФУ и Университет Анголы договорились об обменах студентами и профессорами

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) заключил соглашение о сотрудничестве с Университетом Оскара Рибаса (Ангола), сообщает пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ДФО.

Меморандум был подписан 13 ноября в рамках рабочей поездки заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в республику Ангола.

"Документ подписали и.о. ректора ДВФУ Никита Анисимов и ректор Университета Оскара Рибаса Эурико Уонгo Гунгулa… Меморандум рассчитан на пять лет. В течение данного периода времени планируется сотрудничество в следующих сферах: студенческие обмены, обмен профессорско-преподавательским составом, совместные научно-исследовательские проекты", — говорится в сообщении.