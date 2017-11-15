СМИ: шесть пособников терроризма попали в США по программе розыгрыша виз

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. По меньшей мере шесть связанных с террористической деятельностью иностранцев, включая устроившего теракт в Нью-Йорке гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, попали в США, выиграв в лотерею на получение визы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа.
Согласно данным госдепартаменту США, 27 октября гражданин Узбекистана Абдурасул Джурабоев, также попавший в США благодаря программе, был приговорен в Нью-Йорке к 15 годам заключения за поддержку запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"*. Еще ранее в 2009 году суд в США приговорил американца пакистанского происхождения Саида Хариса Ахмеда к 13 годам тюремного срока за помощь предполагаемым террористическим группировкам.
Также сообщается, что устроивший стрельбу в 2002 году в аэропорту Лос-Анджелеса египтянин Хешам Мохамед Хадайет получил право на проживание в США после того, как его жена выиграла в розыгрыше на получение визы в 1997 году. Помимо этого речь идет о пакистанце Имране Мандахае, который в 2002 году признал свою вину в заговоре с целью осуществления теракта во Флориде. Также в списке госдепа упоминается заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Мухаммад Абу Марзук.
* Запрещенная в России террористическая организация