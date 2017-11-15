СМИ: шесть пособников терроризма попали в США по программе розыгрыша виз

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. По меньшей мере шесть связанных с террористической деятельностью иностранцев, включая устроившего теракт в Нью-Йорке гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, попали в США, выиграв в лотерею на получение визы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что после теракта в Нью-Йорке Трамп раскритиковал Диверсификационную лотерею (Diversity Visa Lottery Program) — программу розыгрыша виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя США. Позднее госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что власти США обсуждают перспективы программы розыгрыша виз на фоне теракта.

Согласно данным госдепартаменту США, 27 октября гражданин Узбекистана Абдурасул Джурабоев, также попавший в США благодаря программе, был приговорен в Нью-Йорке к 15 годам заключения за поддержку запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"*. Еще ранее в 2009 году суд в США приговорил американца пакистанского происхождения Саида Хариса Ахмеда к 13 годам тюремного срока за помощь предполагаемым террористическим группировкам.

Также сообщается, что устроивший стрельбу в 2002 году в аэропорту Лос-Анджелеса египтянин Хешам Мохамед Хадайет получил право на проживание в США после того, как его жена выиграла в розыгрыше на получение визы в 1997 году. Помимо этого речь идет о пакистанце Имране Мандахае, который в 2002 году признал свою вину в заговоре с целью осуществления теракта во Флориде. Также в списке госдепа упоминается заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Мухаммад Абу Марзук.

* Запрещенная в России террористическая организация