Американский сенат одобрил кандидатуру сторонника пыток на пост в Минтрансе

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Сенат США одобрил кандидатуру Стивена Брэдбери на пост генерального юрисконсульта министерства транспорта, несмотря на возражения ряда сенаторов из-за того, что Брэдбери в прошлом оправдывал применение пыток.

Как свидетельствуют результаты голосования, за кандидатуру Брэдбери проголосовали 50 сенаторов, против — 47, трое не голосовали. Его работа будет заключаться в координации деятельности сотен юристов в министерстве, которые занимаются регулированием сферы транспорта.

В бытность сотрудником администрации Джорджа Буша-младшего Брэдбери был автором меморандумов, в которых оправдывалась практика "расширенных методов допроса", включая инсценировку утопления.

Администрация Барака Обамы заявила, что эти методы были не чем иным, как пытками, и запретила их. Новая администрация Дональда Трампу оставила в силе это решение, несмотря на то, что сам Трамп в прошлом не исключал применение пыток против террористов.

Все демократы, а также республиканцы Джон Маккейн и Рэнд Пол проголосовали против кандидатуры Брэдбери.

"Я проголосовал против кандидатуры Стивена Брэдбери, потому что нельзя позволять получить еще одну должность в правительстве человеку, который писал меморандумы о пытках", — заявил Пол в Twitter.

"Я не буду поддерживать кандидатуру человека, который оправдывал использование американцами пыток. Наши враги действуют бессовестно, а мы не должны так поступать", — написал, в свою очередь, Маккейн, который сам подвергался пыткам в плену во время Вьетнамской войны.