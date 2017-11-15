МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке легионеллеза в парке развлечений "Диснейленд" в США, сообщается на сайте ведомства в среду.

"Органы здравоохранения штата Калифорния (США) 10 ноября текущего года подтвердили информацию о 12 случаях легионеллеза, зарегистрированных в сентябре в городе Анахайм. Из числа заболевших девять человек посещали парк развлечений "Диснейленд" и останавливались в отеле Оранж Конти (OrangeCounty). Остальные трое — местные жители. Десять пострадавших были госпитализированы, один из которых скончался. Возраст заболевших колеблется в пределах от 52 до 94 лет", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что причиной заболевания стала бактерия легионелла — она была найдена в двух башнях для охлаждения воздуха (градирнях), предназначенных для отеля Оранж Конти и находящихся в 36 метрах от территории, которую могли посещать туристы и сотрудники "Диснейленда".

В сентябре Центр по контролю за заболеваниями США уведомил Минздрав США о вспышке легионеллеза у туристов, останавливавшихся в отеле Ораж Конти в городе Анахайм.

"Управляющая "Диснейлендом" кампания сообщила, что в связи с сентябрьской вспышкой две градирни были остановлены, и до 1 ноября текущего года там проводилась дезинфекция. Установки вновь введены в строй 5 ноября, а 7 ноября — вновь закрыты в связи с новыми случаями легионеллеза. По сообщению администрации "Диснейленда", указанные градирни обработаны дезинфицирующими средствами и в настоящее время законсервированы", — продолжает ведомство.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.