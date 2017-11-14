Генпрокурор США заявил, что не помнит деталей встречи с Пападопулосом

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил во вторник о том, что не помнит деталей встречи с бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджем Пападопулосом в марте прошлого года.

"Я не помнил об этой встрече до тех пор, пока не увидел сообщения о ней в СМИ недавно. И сейчас я вспоминаю, что на встрече в Trump Hotel в марте 2016 года действительно присутствовал Папдопулос", — заявил Сешнс на слушаниях в юридическом комитете сената.

Как признал Сешнс, он не помнит, что именно говорил Пападопулос тогда. "Однако я припоминаю, что дал ему ясно понять, как мне кажется, что он не уполномочен представлять предвыборный штаб (Трампа) в общении как с российским, так и с любым другим правительством", — сказал Сешнс.

Экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ. Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году, говорится в документе суда, в котором описывается его сделка с правосудием.

Кроме того, он встречался с неким иностранным лицом, у которого, предположительно, имелась "грязь" — компрометирующая информация на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Белый дом заявил, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа, ему не платили зарплату и он был членом консультативного экспертного совета, который собрался лишь один раз. Все действия Пападопулоса в Белом доме назвали его личной инициативой, которая не нашла поддержки в штабе Трампа.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в минюсте США и в конгрессе.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".