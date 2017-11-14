КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому на Украине в государственной измене за свои публикации в СМИ, угрожают неизвестные, которыми руководят ранее баллотировавшиеся на выборах от партии "Блок Петра Порошенко", заявил РИА Новости адвокат Андрей Гожый.

"Во время прошлого судебного заседания на сессию (Житомирского – ред.) областного совета пришли активисты в камуфляже и сказали, что, если с Муравицким не разберется Служба безопасности Украины, то они сами с ним разберутся по законам военного времени. И с Муравицким, и с теми, кто его защищает, адвокатами. Они сказали, что вынесут нас вперед ногами и публично будут избивать и ставить на колени", — сказал Гожый во вторник.

Адвокат сказал, что об этих угрозах он проинформировал мониторинговую миссию по правам человека ООН, миссию ОБСЕ, обратился за разъясениями к председателю облсовета.

"Руководят этой группой активистов два человека, которые на прошлых выборах баллотировались от "Блока Петра Порошенко". Их часто видели в разных акциях, организованных депутатом от этой фракции Бориславом Розенблатом", — добавил адвокат.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.