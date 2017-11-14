Глава МИД Польши объяснил, почему Грузию пока не могут принять в Евросоюз

ТБИЛИСИ, 14 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский объяснил, почему Грузию пока не могут принять в Евросоюз, сообщает Sputnik Грузия.

Главы МИД Польши и Швеции в преддверии саммита "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе, посетили Тбилиси. Они встретились с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, после чего стороны провели совместную пресс-конференцию.По словам Ващиковского, страны-участницы саммита примут новые декларации и коммюнике, которые, как они надеются, удовлетворят Грузию. Он пообещал, что у Тбилиси появятся перспективы на еще большее сближение с Евросоюзом.

"Мы поддерживаем ваше членство в Евросоюзе, но из-за тяжелой ситуации в Евросоюзе в данный момент это пока невозможно, но как говорится, мы держим пальцы скрещенными", — заявил Ващиковский.

Джанелидзе, в свою очередь, подчеркнул важность визита глав МИД стран, которые являются инициаторами "Восточного партнерства". Он также заявил, что Грузия достигла серьезного прогресса с точки зрения реформ, и отметил, что это "не наша оценка, это оценка Евросоюза".

"Это то, что делает сильнее наше государство, наши государственные институты и, конечно, приближает нас к нашей конечной цели — стать полноценным членом Евросоюза и членом европейской семьи", — сказал грузинский министр.

Он напомнил, что Грузия — страна, ассоциированная с ЕС и подписавшая с союзом соглашение о свободной торговле. По его словам, после этого "Евросоюз стал торговым партнером Грузии номер один".

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем также одобрила начатые в Грузии реформы.

"Я хочу сказать, что Швеция и впредь будет твердо поддерживать Грузию на пути интеграции с Евросоюзом", — заявила Вальстрем.

Проект "Восточное партнерство" нацелен на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Последние три в 2014 году подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

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