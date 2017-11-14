Посольство России высмеяло Sun за статью "Холоднее, чем в Мурманске"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Посольство России в Лондоне обратило внимание на статью газеты The Sun о наступающих на Британию морозах.

Fake till the end: according to @thesun the cold always comes from vile Russia even if it’s warmer there pic.twitter.com/dCkrW4MpI6 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 13 ноября 2017 г.

Редакторы издания озаглавили публикацию "Холоднее, чем в Мурманске. Из России с перчатками". В заголовке обыгрывается знаменитая фраза "Из России с любовью", так как слово glove созвучно со словом love.

В статье говорится о том, что на севере Британии ожидаются заморозки до 7 градусов, в то время как в Мурманске прогнозируют лишь один градус мороза.

"Обман до конца. Если верить Sun, холод всегда приходит из мерзкой России, даже если там теплее", — прокомментировали статью дипломаты.

Российская дипмиссия в Лондоне регулярно указывает на содержащиеся в различных СМИ ошибки и искажения фактов и часто шутит над заголовками британских газет.