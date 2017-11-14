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Эксперт объяснил, как Турция воспользовалась кризисом в ПАСЕ

16:0314.11.2017
(обновлено: 16:08 14.11.2017)
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© Depositphotos / ifeelstockШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фотоШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Depositphotos / ifeelstock

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Намерение турецких властей сократить размер взноса в Совет Европы — серьезный удар по организации, турки решили воспользоваться кризисом в ПАСЕ и ситуацией с приостановкой российского взноса, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Матвиенко прокомментировала принуждение к взносам в ПАСЕ
Накануне пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА новости, что в Совете Европы будут разбираться с намерением Анкары сократить взнос в бюджет организации и планируют обсудить с турецкой стороной этот вопрос. "Последствия решения Турции все еще неясны", — сказал он, добавив, что предстоят "обсуждения с Турцией". По словам Хольтгена, на прошлой неделе Страсбург посетил председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу. По данным Хольтгена, в ходе пресс-конференции с лидером турецкой оппозиции генсек СЕ Турбьерн Ягланд подтвердил журналистам, что получил от главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу письмо от 31 октября, в котором министр сообщил, что Турция перестанет быть одним из "основных плательщиков" Совета Европы".

До сих пор неясно, когда именно Турция намерена сократить свой взнос. Помимо Турции основными плательщиками в бюджет Совета Европы являются Великобритания, Россия, Италия, Германия и Франция. По данным РИА Новости, в 2015 году вклад Турции в Совет Европы составил около 14 миллионов евро. После объявления о присоединении к основным плательщикам Турция заплатила около 34 миллионов евро в 2016 году. Взносы государств-членов в Совет Европы рассчитываются по формуле, основанной на ВВП и общей численности населения. Бюджет Совета Европы на 2017 год составил 454 586 500 евро. Взнос Турции в 2017 году составил 33 849 161 евро.

Заседание ПАСЕ в Страсбурге. Архивное фото
© Фото : Council of Europe
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В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год, до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы. РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

Комментируя РИА Новости ситуацию с турецкой стороной, Берестнев указал, что "решение турецких властей сократить размер своего взноса в Совет Европы — серьезный удар по организации".

Он пояснил, что "дело даже не в двадцати миллионах евро в год — для Турции, которая продолжает строительство в Страсбурге огромного здания своей дипломатической миссии — это не критичная экономия, а секретариат организации "подсушит" бюджет следующего года".

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
© Фото : Council of Europe
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По его мнению, "давление на организацию с различных сторон продолжает нарастать, и взнос является аргументом в разговоре между странами-членами и организацией".

"Как представляется, это показатель того, что правительства исчерпали ресурсы для убеждения секретариата и КМСЕ и прибегли к "тяжелому оружию", — указал Берестнев.

"Скорее всего, турки решили воспользоваться кризисом в ПАСЕ и ситуацией с приостановкой уплаты российского взноса, чтобы "осадить" правозащитную активность Совета Европы", — пояснил эксперт. Он считает, что "это показатель слабости позиции властей — содержательных аргументов им явно не хватает". "Турция совсем недавно совершенно добровольно взяла на себя "повышенные" обязательства по взносу, чтобы показать всем свое возросшее значение в общеевропейской политике, а теперь также добровольно собирается от этого отказаться, "намекая" на возможный отказ от европейского вектора приоритетов своей политики", — сказал он.

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Берестнев обратил внимание на то, что "одновременно турки отвлекают внимание от проблемы Азербайджана (который они традиционно поддерживают), против которого впервые запущена судебная процедура в результате неисполнения решения Европейского Суда".

"Есть и еще ряд потенциальных "очагов напряженности" — проблема судебной реформы в Польше, жалобы каталонцев в ЕСПЧ и другие, — все это говорит, что организации нужна перезагрузка, и лучше всего ее начать с существенной корректировки работы ПАСЕ, которая в последние годы превратилась в постоянный источник конфликта", — заметил Берестнев.

"Что касается турок, то отсутствие публичных демаршей с их стороны (информация о сокращении взноса была направлена письмом Чавушоглу генсеку Ягланду и не комментировалась турецкой стороной) говорит о том, что они оставляют дверь для обсуждения (возможной отмены этого решения) открытой и тем самым намекают — "торг уместен", — заключил эксперт.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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