Эксперт объяснил, как Турция воспользовалась кризисом в ПАСЕ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Намерение турецких властей сократить размер взноса в Совет Европы — серьезный удар по организации, турки решили воспользоваться кризисом в ПАСЕ и ситуацией с приостановкой российского взноса, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
До сих пор неясно, когда именно Турция намерена сократить свой взнос. Помимо Турции основными плательщиками в бюджет Совета Европы являются Великобритания, Россия, Италия, Германия и Франция. По данным РИА Новости, в 2015 году вклад Турции в Совет Европы составил около 14 миллионов евро. После объявления о присоединении к основным плательщикам Турция заплатила около 34 миллионов евро в 2016 году. Взносы государств-членов в Совет Европы рассчитываются по формуле, основанной на ВВП и общей численности населения. Бюджет Совета Европы на 2017 год составил 454 586 500 евро. Взнос Турции в 2017 году составил 33 849 161 евро.
Комментируя РИА Новости ситуацию с турецкой стороной, Берестнев указал, что "решение турецких властей сократить размер своего взноса в Совет Европы — серьезный удар по организации".
Он пояснил, что "дело даже не в двадцати миллионах евро в год — для Турции, которая продолжает строительство в Страсбурге огромного здания своей дипломатической миссии — это не критичная экономия, а секретариат организации "подсушит" бюджет следующего года".
"Как представляется, это показатель того, что правительства исчерпали ресурсы для убеждения секретариата и КМСЕ и прибегли к "тяжелому оружию", — указал Берестнев.
"Скорее всего, турки решили воспользоваться кризисом в ПАСЕ и ситуацией с приостановкой уплаты российского взноса, чтобы "осадить" правозащитную активность Совета Европы", — пояснил эксперт. Он считает, что "это показатель слабости позиции властей — содержательных аргументов им явно не хватает". "Турция совсем недавно совершенно добровольно взяла на себя "повышенные" обязательства по взносу, чтобы показать всем свое возросшее значение в общеевропейской политике, а теперь также добровольно собирается от этого отказаться, "намекая" на возможный отказ от европейского вектора приоритетов своей политики", — сказал он.
"Есть и еще ряд потенциальных "очагов напряженности" — проблема судебной реформы в Польше, жалобы каталонцев в ЕСПЧ и другие, — все это говорит, что организации нужна перезагрузка, и лучше всего ее начать с существенной корректировки работы ПАСЕ, которая в последние годы превратилась в постоянный источник конфликта", — заметил Берестнев.
"Что касается турок, то отсутствие публичных демаршей с их стороны (информация о сокращении взноса была направлена письмом Чавушоглу генсеку Ягланду и не комментировалась турецкой стороной) говорит о том, что они оставляют дверь для обсуждения (возможной отмены этого решения) открытой и тем самым намекают — "торг уместен", — заключил эксперт.