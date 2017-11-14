США могут использовать ИГ* как маневренную группу, заявили в Госдуме

РИА Новости. США могут использовать ИГ* как маневренную группу для формирования своей политики на территории стран – зампред комитета ГД по обороне Швыткин

* Террористическая организация, запрещенная в России