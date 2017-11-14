БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюзу следует предоставить доступ к внутреннему рынку странам-участницам программы "Восточное партнерство" в качестве демонстрации готовности ЕС к экономической интеграции с ними, заявил во вторник глава фракции Европейской народной партии, ведущей политической группы Европарламента, Манфред Вебер.

"Наиболее значимый способ, которым мы как европейцы располагаем, чтобы продемонстрировать готовность к партнерству – это предоставить этим странам доступ к единому рынку (ЕС – ред.). Потому что экономическое измерение — это наиболее мощный инструмент, которым владеет Европа. Я думаю, это правильный подход, но мы должны также определить критерии для тех, кто хочет присоединиться (к единому рынку ЕС – ред.)", — сказал он журналистам в Страсбурге. Трансляцию пресс-конференции вела видеослужба институтов ЕС.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил накануне, что государства-члены Евросоюза неминуемо придут к консенсусу в вопросе упоминания в итоговой декларации саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе "европейских устремлений" стран-участниц программы политического и экономического сближения с ЕС. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что среди государств сообщества по-прежнему нет согласия в вопросе упоминания "европейских амбиций" стран-участниц "Восточного партнерства", в частности, Украины, в проекте декларации одноименного саммита в Брюсселе. Очередной саммит "Восточного партнерства" запланирован на 24 ноября. Украинский посол при ЕС Николай Точицкий, со своей стороны, выразил надежду, что в декларации саммита "Восточного партнерства" будут упомянуты "европейские устремления" Украины.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

В носящем юридически обязывающий характер приложении к заключениям саммита ЕС в декабре 2016 года главы государств и правительств 28 стран-членов сообщества заявили, что цель ЕС заключается в "углублении отношений с Украиной". В документе подчеркивается, что соглашение об ассоциации ЕС-Украина не наделяет Украину статусом страны-кандидата на присоединение к союзу, равно как и не является обязательством предоставить ей такой статус в будущем.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.