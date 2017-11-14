Правительство России одобрило соглашение с Ираном о передаче осужденных

Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН и ВАС. 14 ноября 2017

Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН и ВАС. 14 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил соглашение с Ираном о передаче осужденных, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить и предоставить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания РФ соглашение между РФ и Исламской Республикой Иран о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанное в Москве 28 марта 2017 года", — говорится в постановлении.

Другим опубликованным на портале постановлением Медведев одобрил протокол о внесении изменений в Договор между РФ и Ираном о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 года.