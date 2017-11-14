Глава МИД Латвии выразил желание развивать отношения с Россией

РИГА, 14 ноя – РИА Новости. Латвия намерена развивать отношения с Россией несмотря на разницу во взглядах на события на Украине, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в ходе встречи в Риге с первым заместителем министра иностранных дел РФ Владимиром Титовым.

Титов прибыл в Латвию для участия в очередных политических консультациях МИД Латвии и России.

"Глава МИД Латвии подчеркнул, что Латвия и Россия являются соседями, поэтому важно продолжать сотрудничество в решении важных для двух стран вопросов. Ринкевич позитивно оценил проведенную работу латвийско-российской комиссии по демаркации границ и выразил удовлетворение, что во время сегодняшних политических консультаций будут внесены изменения в соглашение между правительствами Латвии и России об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвии и России. Кроме того, будет обозначен план сотрудничества между МИД Латвии и России на 2018-2019 годы", — сообщила пресс-служба МИД Латвии.

Кроме двусторонних отношений, стороны обсудили актуальные мировые проблемы, в том числе вопросы региональной безопасности, а также ситуацию вокруг Северной Кореи и Ирана.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.