Политолог дал оценку встрече Волкера и Суркова по миротворцам в Донбассе

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский политолог Богдан Безпалько прокомментировал для канала RT информацию о переговорах между помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером по поводу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

С его точки зрения, дальнейшее обсуждение этого вопроса будет происходить только между Москвой и Вашингтоном, без участия Киева.

"В данной ситуации, я думаю, Украину уже отстранили от переговоров", — заявил он. По его словам, непосредственные переговоры ведут Волкер и Сурков, однако американская сторона при этом "делает окрики" в сторону Киева, чтобы тот не вносил в Совбез ООН свой вариант резолюции по Донбассу.

13 ноября состоялась уже третья встреча Волкера и Суркова за четыре месяца. Помощник российского президента и спецпредставитель США по Украине обсудили за закрытыми дверями способы урегулирования конфликта в Донбассе.