Рогозин назвал санкции против российского ОПК технологической войной

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Санкции Запада в отношении промышленных предприятий России стали сродни объявлению технологической войны, но промышленники быстро "собрались", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире "Россия 24".

"Что касается персональных санкций в отношении самих промышленных предприятий, то, конечно, это сложно. Но представьте себе, мы неожиданно напоролись на это беззаконие с их стороны, и для нас это была внезапная технологическая агрессия, по сути дела, технологическая война, которая велась по всем фронтам. Но мы собрались очень быстро", — сказал Рогозин.

Он напомнил, что сам находится под санкциями с марта 2014 года, но, по его словам, "ничего страшного не произошло".