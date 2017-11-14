МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сценарии выхода из кризиса в отношениях с РФ британского премьер-министра Терезы Мэй нереалистичны, так как строятся на том, что "мы хорошие, Россия не права", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Сценарии выхода из кризиса из уст британского премьера также нереалистичны, поскольку построены на единственной посылке: мы хорошие, Россия не права, а вот когда она исправится, мы согласимся с ней сотрудничать", — написал Косачев в Facebook.
Сенатор назвал такое положение дел "тупиком" и заявил, что, если Запад не сделает выводов из нынешнего кризиса, то у конфликта в принципе нет разумного решения. "Хотя, судя по подобным выступлениям, похоже, никто и не ищет этого решения", — добавил Косачев.