МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сценарии выхода из кризиса в отношениях с РФ британского премьер-министра Терезы Мэй нереалистичны, так как строятся на том, что "мы хорошие, Россия не права", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Выступая в понедельник с ежегодной речью по внешней политике, Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран, добавив, что "мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете". При этом она заявила, что в Великобритании "не хотят возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации" по отношению к России.

"Сценарии выхода из кризиса из уст британского премьера также нереалистичны, поскольку построены на единственной посылке: мы хорошие, Россия не права, а вот когда она исправится, мы согласимся с ней сотрудничать", — написал Косачев в Facebook.

Сенатор назвал такое положение дел "тупиком" и заявил, что, если Запад не сделает выводов из нынешнего кризиса, то у конфликта в принципе нет разумного решения. "Хотя, судя по подобным выступлениям, похоже, никто и не ищет этого решения", — добавил Косачев.