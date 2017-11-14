Арестованного в Греции россиянина перевели в афинскую тюрьму

АФИНЫ, 14 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Арестованного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника перевели из Салоников в тюрьму в Афинах, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

По требованию Соединенных Штатов Винник был арестован 25 июля в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции. 38-летнего россиянина обвиняли в том, что он с 2011 года руководит преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире — биткоин-биржей BTC-e. Среди обвинений, в частности, легализация доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют. По оценкам американских следователей, с момента создания биржи Винником было отмыто не менее 4 миллиардов долларов.

Арестованный россиянин отверг все обвинения в незаконной финансовой деятельности и отмывании преступных доходов через электронную биржу, он также отказался от добровольной экстрадиции в США.

Ранее суд в Салониках принял два взаимоисключающих решения. Один состав совета судей удовлетворил просьбу генпрокуратуры РФ о выдаче Винника по обвинению в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей. Другой состав совета судей поддержал просьбу США об экстрадиции Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Адвокаты обжаловали решение по выдаче в США. Теперь дело будет рассматривать Верховный суд Ареопаг, а окончательное решение вынесет министр юстиции Греции.

"Винника перевели в Афины в связи с предстоящим рассмотрением жалобы в Ареопаге 15 ноября. Он находится в тюрьме Коридаллос", — сказал Мусатов.

Адвокат из России вечером посетил подзащитного.

"Тюрьма оставляет гнетущее впечатление. Александр содержится в одной камере вместе с наркоманами и ворами. В тюрьме полная антисанитария, нет никаких условий для гигиены. Я посетил тюрьму вместе с сотрудником генконсульства. Мы обратились к директору тюрьмы с просьбой обеспечить подзащитному достойные условия содержания. По информации директора тюрьмы, она переполнена, и это крайне трудно сделать. Сейчас мы готовим письма, пытаясь обеспечить соблюдение прав подзащитного", — сказал Мусатов.