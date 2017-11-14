Венесуэла рассказала о ходе переговоров по реструктуризации долга

МЕХИКО, 14 ноя – РИА Новости. Власти Венесуэлы сообщили в понедельник вечером, что успешно начали переговоры с иностранными инвесторами о реструктуризации внешнего долга страны.

"Правительство боливарианской республики Венесуэла хочет проинформировать мир, что сегодня (в понедельник) во дворце Мирафлорес полным успехом начался процесс (переговоров) о рефинансировании внешнего долга Венесуэлы", – говорится в официальном сообщении властей.

По мнению официального Каракаса, эта встреча, в которой участвовали держатели долга из Венесуэлы, США, Панамы, Великобритании, Португалии, Колумбии, Чили, Аргентины, Японии и Германии, была весьма позитивной и благоприятной.

"Пусть начало рефинансирования нашего долга послужит подтверждением полной готовности выполнять все обязательства и преодолевать с помощью серьезных, ясных и открытых механизмов совместно с держателями долга сложности, которые искусственно породили люди из администрации (президента США Дональда) Трампа и из числа их венесуэльских политических союзников, пытающиеся атаковать нашу экономику и лишить спокойствия наше население", — говорится в заявлении.

Между тем, мексиканский портал Financiero со ссылкой на инвесторов отмечает, что первая встреча между представителями правительства Венесуэлы и инвесторами о реструктуризации долга закончилась безрезультатно. В ней принимали участие около сотни инвесторов или их представителей, но никакой ясности, как будут идти переговоры в дальнейшем, пока нет.

Сама встреча якобы длилась всего 15 минут. "Ничего не вышло, это был потерянный шанс", — приводит агентство Рейтер слова одного из участников переговоров. Некоторые из инвесторов вообще предпочли оставаться в соседнем зале, так как во встрече участвовали попавшие под санкции США вице-президент Тарек Эль-Аиссами и министр финансов Симон Серпа. Введенные Вашингтоном санкции запрещают гражданам США вести переговоры с попавшими в "черный" список чиновниками.

Еще два инвестора передали Рейтер слова, якобы сказанные Эль-Аиссами, о намерении немецкого Deutsche Bank приостановить в ноябре ряд финансовых услуг, оказываемых правительству Венесуэлы.