Венесуэла рассказала о ходе переговоров по реструктуризации долга

МЕХИКО, 14 ноя – РИА Новости. Власти Венесуэлы сообщили в понедельник вечером, что успешно начали переговоры с иностранными инвесторами о реструктуризации внешнего долга страны.
По мнению официального Каракаса, эта встреча, в которой участвовали держатели долга из Венесуэлы, США, Панамы, Великобритании, Португалии, Колумбии, Чили, Аргентины, Японии и Германии, была весьма позитивной и благоприятной.
"Пусть начало рефинансирования нашего долга послужит подтверждением полной готовности выполнять все обязательства и преодолевать с помощью серьезных, ясных и открытых механизмов совместно с держателями долга сложности, которые искусственно породили люди из администрации (президента США Дональда) Трампа и из числа их венесуэльских политических союзников, пытающиеся атаковать нашу экономику и лишить спокойствия наше население", — говорится в заявлении.
Сама встреча якобы длилась всего 15 минут. "Ничего не вышло, это был потерянный шанс", — приводит агентство Рейтер слова одного из участников переговоров. Некоторые из инвесторов вообще предпочли оставаться в соседнем зале, так как во встрече участвовали попавшие под санкции США вице-президент Тарек Эль-Аиссами и министр финансов Симон Серпа. Введенные Вашингтоном санкции запрещают гражданам США вести переговоры с попавшими в "черный" список чиновниками.
Еще два инвестора передали Рейтер слова, якобы сказанные Эль-Аиссами, о намерении немецкого Deutsche Bank приостановить в ноябре ряд финансовых услуг, оказываемых правительству Венесуэлы.