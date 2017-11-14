В Венесуэле рассказали о влиянии санкций ЕС на диалог с оппозицией

КАРАКАС, 14 ноя — РИА Новости. Санкции ЕС в отношении Венесуэлы направлены только на то, чтобы нанести ущерб диалогу между правительством и оппозицией, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

Евросоюз в понедельник запретил поставлять в Венесуэлу оружие и оборудование, которое может использоваться для репрессий. Кроме того, был принят нормативный документ, который облегчает введение индивидуальных санкций, предполагающих запрет на въезд и заморозку активов. Сами индивидуальные санкции пока не введены.

"Европейский союз одобрил враждебные решения, которые нацелены на провал национального диалога и поддержку тех, кто пробудил политическое насилие, смерть и разрушение, как механизмы доступа к власти неконституционными способами", — говорится в сообщении МИД.

Весной и летом в результате массовых протестов в Венесуэле против политики президента Николаса Мадуро погибли более 120 человек.