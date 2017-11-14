Президент Молдавии оценил перспективы инициативы о смене названия госязыка

КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что парламенту не хватит голосов для утверждения поправки к конституции, изменяющей название государственного языка с молдавского на румынский.

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдавии предложила поправку, предусматривающую изменение названия госязыка с молдавского на румынский. Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов 101-местного парламента. Конституционный суд Молдавии дал положительное заключение по законопроекту. Поправка вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Додон ранее заявлял, что намерен блокировать эту инициативу. Против изменения названия госязыка выступила и Партия социалистов Молдавии, которой до избрания президентом руководил Додон.

"Я сторонник сохранения молдавского языка (как это записано в конституции). Но в парламенте звучат предложения изменить конституцию в пользу румынского языка. Это не пройдет – мы уже провели соответствующую работу. Для того чтобы поправки не прошли, нам нужно 35 депутатов, у нас есть 24 (фракция социалистов). Но с 11 мы уже переговорили, и они не проголосуют за румынскую инициативу", — заявил Додон в интервью "Независимой газете".

Он добавил, что сторонники идеи объединения Молдавии с Румынией работают в республике очень активно.

"Работают с молодежью, в школах. Так что здесь нужна государственная программа противодействия антигосударственным мероприятиям. И мы это сделаем, как только возьмем власть полностью (после победы Партии социалистов на парламентских выборах в конце 2018 года, которой ожидает президент)", — добавил Додон.

Он напомнил о законодательной инициативе, предполагающей запрет в республике на законодательном уровне всех организаций, которые открыто выступают за ликвидацию государственности Молдавии. Однако, сказал молдавский лидер, парламент пока не хочет за нее голосовать. "Но мы это сделаем", — заявил Додон.