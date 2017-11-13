Минск привержен идее Союзного государства, заявил Лукашенко

МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на попытки уличить Минск в прозападности, он привержен идее Союзного государства, поскольку белорусские и российские интересы совпадают.

"Мы не делим Россию и Белоруссию по границам, мы пытаемся построить что-то общее… Союзное государство. Дай бог, чтобы его построить. Мы от этого не отходим. А то, что происходит вокруг нас, на границе… Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией Североатлантического блока НАТО. Да и в экономике, торговле, каждый там (на Западе – ред.) преследует свои интересы, не скажу, что они уж нас и вас сильно любят", — сказал президент в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым.

По его словам, Белоруссия и Россия должны вместе отстаивать свои интересы. "Как бы тут ни обсуждали эти вопросы, ни делали нас прозападными, мы прекрасно понимаем, что это риторика, а конкретные факты говорят, что нам в общем-то не на кого рассчитывать. Нам, белорусам и россиянам, надо видеть свой интерес, интересы своих народов. И тут наши интересы, российские, тем более с Калининградской областью, совпадают", — заявил Лукашенко.

Он выразил надежду, что Белоруссия и Калининградская область РФ будут развивать отношения в духе союзничества. "Надеюсь, что мы будем развивать наши отношения именно в том ключе, что мы люди не чужие… Вы всегда можете рассчитывать на Белоруссию. В трудную минуту мы всегда подставим плечо…. Вы всегда можете найти поддержку у своих родных людей здесь, в Белоруссии", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко выразил надежду, что этот визит даст толчок развитию отношений Белоруссии и Калининградской области. "Мы рассматриваем ваш регион как очень перспективного и близкого нам торгово-экономического партнера. Пусть абсолютные цифры (показатели взаимной торговли – ред.) невелики, есть куда расти, есть программы, по которым мы можем сотрудничать вместе. Возможности есть хорошие для углубления промышленной кооперации, усиления взаимодействия в аграрной сфере, особенно в мелиорации", — сказал президент.

Он добавил, что стороны могут сотрудничать в области строительства, включая строительство сельскохозяйственных, дорожных, спортивных объектов, поставках машин для общественного транспорта в рамках подготовки региона к чемпионату мира по футболу, стройматериалов, а также в сфере информационных технологий, науке, образовании, культуре.

В январе-сентябре этого года товарооборот Белоруссии и Калининградской области составил 129,2 миллиона долларов, что на 16,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

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