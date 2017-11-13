Италия выслала египтянку, готовившую теракт

РИМ, 13 ноя – РИА Новости. Власти Италии выдворили гражданку Египта, намеревавшуюся совершить теракт на итальянской территории, сообщает в понедельник полицейское управление Милана.

Жительница "северной" столицы Италии 22 лет прибыла в страну четыре года назад и сначала вела "западный" образ жизни в том, что касается поведения и стиля одежды. Однако как выяснилось в ходе следствия, несколько месяцев назад она встала на путь исламского радикализма: начала носить никаб и неоднократно заявляла о своем намерении отправиться воевать в Сирию на стороне "Исламского государства*".

В отсутствие работы и социальных контактов, девушка начала онлайн-общение с членом ИГ*, которого она просила организовать поездку в охваченные конфликтом районы через Турцию. Однако встретив непреодолимые препятствия, она оставила идею поехать в Сирию и решила стать смертницей и совершить теракт на территории Италии.

Проведенные обыски позволили установить, что Фатма Фахми использовала для общения с боевиками мессенджер Telegram. В переписках с ними она интересовалась практическими советами об осуществлении взрыва.

После задержания и обыска девушка была экстрадирована из соображений безопасности. Всего с начала 2017 года итальянские власти выслали из страны уже сто иностранных граждан, подозревавшихся в религиозном экстремизме.

*Запрещенная в России террористическая организация