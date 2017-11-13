Киев надеется получить от Турции финансовую помощь для армии

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Кабмин Украины рассчитывает подписать с правительством Турции соглашение, предусматривающее выделение Анкарой более двух миллионов долларов финансовой помощи для обеспечения потребностей украинской армии, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Ожидается, что будут подписаны соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и протокол о финансовой помощи.

"Следует отметить, что Турция профинансирует закупку товаров и услуг для обеспечения потребностей вооруженных сил Украины на сумму 9 миллионов турецких лир (2,3 миллиона долларов) и краткосрочную курсовую подготовку украинских военнослужащих в учебных центрах вооруженных сил Турецкой Республики на сумму 0,3 миллиона турецких лир (77 тысяч долларов)", — говорится в сообщении.