СМИ: жительница Техаса обвинила Буша-старшего в домогательствах

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жительница Техаса, заявившая, что Джордж Буш-старший домогался ее, когда ей было 16 лет, стала шестой женщиной, обвинившей экс-президента США в сексуальных домогательствах, пишет издание Time.

Как сообщила Рослин Корриган (Roslyn Corrigan), инцидент произошел в 2003 году на официальном мероприятии в офисе ЦРУ в Техасе, куда девушку взял с собой ее отец. По словам Корриган, бывший президент, которому на тот момент было 79 лет, дал волю рукам во время фотографирования.

"Моей первой реакцией был безраздельный страх… Я ничего не сказала. Что может сказать подросток бывшему президенту США?" — сообщила женщина изданию.

Представитель Буша в ответ на просьбу прокомментировать обвинения заявил, что экс-президент "никому не хотел причинить вред или страдание и еще раз извиняется перед теми, кого он мог оскорбить".

Среди обвинивших в домогательствах Буша-старшего — актриса Хезер Линд. По ее словам, во время фотосессии несколько лет назад экс-президент в присутствии своей жены потрогал ее сзади, а также рассказал "грязную" шутку. После этого представитель Буша-старшего заявил, что экс-президент приносит искренние извинения, если его попытка пошутить оскорбила госпожу Линд.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.