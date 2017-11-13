Информация о минировании трех зданий в Донецке не подтвердилась

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании трех зданий в Донецке, в том числе минобороны и МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики, эта информация не подтвердилась, сообщили в понедельник МВД ДНР.

Ранее в МВД ДНР поступило анонимное сообщение о минировании здания бывшего министерства угля в центре Донецка. В этом здании также размещается фонд госимущества, редакция Донецкого агентства новостей и офис общественного движения "Молодая республика". Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что взрывоопасных предметов не обнаружено.

"В министерство внутренних дел республики поступила анонимная информация о том, что административные здания министерства внутренних дел, министерства обороны и здание, в котором расположено общественное движение "Донецкая Республика", якобы заминированы. По сообщениям террористов, попытки разминирования могут привести к детонации взрывных устройств", — говорится в сообщении МВД ДНР.

Сотрудники силовых структур обследовали административные здания, взрывоопасных предметов не найдено.

"На текущий момент посторонних и потенциально опасных предметов на территории административных зданий не выявлено", — добавили в ведомстве.