В Донецке полиция сняла оцепление вокруг здания, где искали бомбу

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сняла оцепление вокруг здания в центре Донецка, в котором в понедельник искали взрывоопасный предмет, однако вовнутрь пока никого не пускают, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в МВД ДНР поступило анонимное сообщение о минировании здания бывшего министерства угля в центре Донецка. В этом здании также размещается фонд госимущества, редакция Донецкого агентства новостей и офис общественного движения "Молодая республика".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, взрывоопасных предметов в здании, по предварительным данным, не обнаружено. Внутрь никого пока не пускают. Как сообщил один из работающих в этом здании, запускать начнут через полчаса.