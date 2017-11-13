Российский консул встретился с арестованным в Эстонии соотечественником

ТАЛЛИН, 13 ноя ─ РИА Новости, Николай Адашкевич. Российский консул встретился в понедельник с арестованным в Эстонии по подозрению в подготовке киберпреступлений гражданином РФ Алексеем Васильевым, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Денис Мосюков.

Прокуратура и полиция безопасности Эстонии (КАПО) 7 ноября сообщили о задержании на пограничном пункте в Нарве пытавшегося покинуть страну гражданина России, которого подозревают в подготовке киберпреступлений против государственных учреждений. Суд позже санкционировал его арест.

Посольство РФ сообщило 10 ноября, что МИД Эстонии дал согласие на встречу 13 ноября консула РФ с арестованным россиянином. Нота российского посольства о встрече консула с гражданином РФ была отправлена МИД 8 ноября. Это было сделано по инициативе посольства, поскольку сам арестованный за помощью к дипломатам не обратился.

В отношении гражданина РФ было возбуждено уголовное дело по статьям "ненасильственные действия иностранца, направленные против Эстонской республики" и "подготовка компьютерного преступления". В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.