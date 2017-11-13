ВВС НАТО шесть раз за неделю сопроводили самолеты ВКС, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 13 ноя — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, за неделю шесть раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтикой с целью сопровождения российских самолетов, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.
Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с 1 сентября выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. До этого миссию в Литве осуществляли ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.
"С 6 по 13 ноября истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, шесть раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства балтийской республики.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.