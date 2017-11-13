Габриэль: сохранение сделки не связано с политикой Ирана на Ближнем Востоке

БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Вопрос сохранения ядерного соглашения с Ираном никак не связан с политикой Тегерана на Ближнем Востоке, заявил журналистам в Брюсселе глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
Выступление министра транслирует в прямом эфире сайт Еврокомиссии.
"Мы хотим говорить с американцами о том, каким образом мы сможем тематизировать политику Ирана на Ближнем и Среднем Востоке. Мы считаем, что между этими двумя вопросами (СВПД и политикой в регионе — ред.) нет никакой связи", — сказал Габриэль, комментируя итоги встречи с главами МИД Франции, Великобритании и верховным представителем ЕС по внешней политике Фредерикой Могерини в Брюсселе.
Он добавил, что европейские политики намерены сохранять ядерное соглашение по Ирану в любом случае.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.