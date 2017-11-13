Габриэль: сохранение сделки не связано с политикой Ирана на Ближнем Востоке

БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Вопрос сохранения ядерного соглашения с Ираном никак не связан с политикой Тегерана на Ближнем Востоке, заявил журналистам в Брюсселе глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Выступление министра транслирует в прямом эфире сайт Еврокомиссии.

"Мы хотим говорить с американцами о том, каким образом мы сможем тематизировать политику Ирана на Ближнем и Среднем Востоке. Мы считаем, что между этими двумя вопросами (СВПД и политикой в регионе — ред.) нет никакой связи", — сказал Габриэль, комментируя итоги встречи с главами МИД Франции, Великобритании и верховным представителем ЕС по внешней политике Фредерикой Могерини в Брюсселе.

Он добавил, что европейские политики намерены сохранять ядерное соглашение по Ирану в любом случае.

В настоящее время в конгрессе США идёт работа над поправками к закону "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA). В середине октября в обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.