ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Группа вооруженных топорами грабителей в понедельник во второй половине дня напала на машину доставки в Гонконге и похитила 3 миллиона гонконгских долларов (около 385 тысяч долларов США), сообщает издание South China Morning Post.
Грабители, вооружившись топорами, разбили окна грузовика и похитили деньги, которые, по данным источника в полиции, были завернуты в газеты.
После чего вся группа нападавших вернулась в свой автомобиль и оперативно покинула место преступления. К настоящему моменту задержать преступников не удалось. В результате нападения серьезно никто не пострадал.
Газета не сообщает, доставкой чего именно занимался водитель ограбленного грузовика.