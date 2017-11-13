ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Группа вооруженных топорами грабителей в понедельник во второй половине дня напала на машину доставки в Гонконге и похитила 3 миллиона гонконгских долларов (около 385 тысяч долларов США), сообщает издание South China Morning Post.

Источник газеты в полиции сообщил, что четыре грабителя перемещались по городу на темном автомобиле, около 16.30 по местному времени (11.30 мск) они намеренно "лоб в лоб" врезались в грузовик доставки, вызвав у автомобиля возгорание. Водитель грузовика сумел выпрыгнуть из машины, отделавшись легкими ушибами.

Грабители, вооружившись топорами, разбили окна грузовика и похитили деньги, которые, по данным источника в полиции, были завернуты в газеты.

После чего вся группа нападавших вернулась в свой автомобиль и оперативно покинула место преступления. К настоящему моменту задержать преступников не удалось. В результате нападения серьезно никто не пострадал.

Газета не сообщает, доставкой чего именно занимался водитель ограбленного грузовика.