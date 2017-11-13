В СЕ планируют обсудить с Турцией вопрос о сокращении взноса в организацию

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Совете Европы будут разбираться с намерением Турции сократить взнос в бюджет организации и планируют обсудить с турецкой стороной этот вопрос.

"Последствия решения Турции все еще неясны", — заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген, добавив, что предстоят "обсуждения с Турцией".

По словам Хольтгена, на прошлой неделе Страсбург посетил председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу. По данным Хольтгена, в ходе пресс-конференции с лидером турецкой оппозиции генсек СЕ Турбьерн Ягланд подтвердил журналистам, что получил от главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу письмо от 31 октября, в котором министр сообщил, что Турция перестанет быть одним из "основных плательщиков" Совета Европы".

Пока неясно, когда именно Турция намерена сократить свой взнос. Комментариями турецкой стороны РИА Новости не располагает.

Помимо Турции основными плательщиками в бюджет Совета Европы являются Великобритания, Россия, Италия, Германия и Франция.

По данным РИА Новости, в 2015 году вклад Турции в Совет Европы составил около 14 миллионов евро. После объявления о присоединении к основным плательщикам Турция заплатила около 34 миллиона евро в 2016 году.

Взносы государств-членов в Совет Европы рассчитываются по формуле, основанной на ВВП и общем количестве населения. Бюджет Совета Европы на 2017 год составил 454 586 500 евро. Взнос Турции в 2017 году составил 33 849 евро 161.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год, до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.