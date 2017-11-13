Хаменеи приказал военным помочь пострадавшим при землетрясении в Иране

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным оказать содействие пострадавшим в результате землетрясения на западе страны и помочь в ликвидации его последствий, говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

"Армия, КСИР и силы мобилизации должны быстро помочь в транспортировке раненых и разборе завалов; государственные как военные, так и гражданские организации должны задействовать все возможности для оказания помощи пострадавшим", — заявил Хаменеи.

По данным портала Sepahnews, командующий КСИР Мохаммад Али Джаафари сразу после распоряжения Хаменеи направился в Керманшах, пострадавший от землетрясения.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения погибли более 320 человек, число пострадавших достигло 3950.

Верховный лидер Ирана выразил соболезнования в связи с произошедшим.