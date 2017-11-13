В МВД Украины рассказали, для чего готовилась изъятая в Киеве взрывчатка

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк уверен, что изъятая в Киеве взрывчатка была подготовлена для осуществления теракта.

Накануне правоохранители нашли более шести килограммов взрывчатки в машине возле супермаркета в Киеве, двое мужчин задержаны. Все патрульные наряды полиции в Киеве переведены на усиленный режим дежурства

"Был по сути предотвращен возможный террористический акт, никаких сомнений в этом нет, поскольку то количество взрывчатки — более 6,5 килограмма, предварительно, пластида с 15 детонаторами — могло быть использовано для осуществления террористического акт. И это могло привести к большому количеству жертв", — сказал Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

Он рассказал, что двое задержанных не признают вину и путаются в показаниях.

"Любая версия не исключается", — добавил Шкиряк.