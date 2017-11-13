При землетрясении в Коста-Рике россияне не пострадали, сообщило посольство

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Посольство РФ в Коста-Рике не располагает данными о том, что россияне могли пострадать в результате землетрясения в этой латиноамериканской стране.

Ранее сообщалось, что в Коста-Рике произошло землетрясение, магнитуда толчков составила 6,6. По данным министерства общественной безопасности страны, погибли не менее трех человек.

"Сведений о пострадавших в посольство не поступало", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter российской дипмиссии.

В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Сведений о пострадавших в Посольство не поступало. pic.twitter.com/AkJYO8K1zz — Embajada de Rusia (@recostarica) 13 ноября 2017 г.

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