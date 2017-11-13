В Алма-Ате задержали мужчин с автоматом и ножом

АЛМА-АТА, 13 ноя – РИА Новости. Автомат с холостыми патронами, нож и бронежилет изъяты у задержанных в центре Алма-Аты предполагаемых преступников, сообщила пресс-служба городского департамента внутренних дел (ДВД).

Накануне вечером в Алма-Ате сотрудники полиции провели спецоперацию по задержанию подозреваемых в преступлении. Перекрытие улицы в нескольких сотнях метров от городского акимата (мэрии) и алма-атинской резиденции президента Казахстана обеспокоило горожан. На опубликованных в соцсетях фото и видео очевидцев были видны сотрудники спецподразделений полиции и лежащий на проезжей части задержанный. Некоторые горожане писали о выстрелах, но полиция опровергла информацию о стрельбе.

"В результате спецоперации на территории Бостандыкского района Алматы были задержаны двое жителей Южно-Казахстанской области, 1994 и 1969 годов рождения, при досмотре салона автомобиля которых были обнаружены и изъяты светозвуковой автомат, магазин к нему с 30 холостыми светозвуковыми патронами калибра 7,62 миллиметра, охотничий нож, а также бронежилет", — говорится в сообщении ДВД.

По данным ведомства, ранее оба подозреваемых привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия, наркопреступление и мошенничество.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Следственно-оперативной группой будет установлена цель хранения и транспортировки изъятого оружия, а также проверены личности задержанных на причастность к ранее совершенным преступлениям.