В Алма-Ате задержали мужчин с автоматом и ножом

АЛМА-АТА, 13 ноя – РИА Новости. Автомат с холостыми патронами, нож и бронежилет изъяты у задержанных в центре Алма-Аты предполагаемых преступников, сообщила пресс-служба городского департамента внутренних дел (ДВД).
"В результате спецоперации на территории Бостандыкского района Алматы были задержаны двое жителей Южно-Казахстанской области, 1994 и 1969 годов рождения, при досмотре салона автомобиля которых были обнаружены и изъяты светозвуковой автомат, магазин к нему с 30 холостыми светозвуковыми патронами калибра 7,62 миллиметра, охотничий нож, а также бронежилет", — говорится в сообщении ДВД.
По данным ведомства, ранее оба подозреваемых привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия, наркопреступление и мошенничество.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Следственно-оперативной группой будет установлена цель хранения и транспортировки изъятого оружия, а также проверены личности задержанных на причастность к ранее совершенным преступлениям.