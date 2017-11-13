Премьер Киргизии раскритиковал ход реформ в сфере дорожной безопасности

БИШКЕК, 13 ноя – РИА Новости. Премьер Киргизии Сапар Исаков признал, что реформы в сфере укрепления дорожной безопасности в стране идут слишком медленно, и поручил усилить работу в данном направлении, об этом он заявил в понедельник во время совещания в кабмине.

В июле в Киргизии прошло заседание Совбеза страны, где был озвучен комплекс мер по реформе системы дорожной безопасности включающий в себя автоматизацию процесса управления в этой сфере, а также управленческие, законодательные и другие меры.

В пятницу Исаков провел экстренное совещание кабмина по предупреждению дорожных происшествий, во время которого озвучил "страшные цифры" количества ДТП в стране, которые сохраняют тенденции к росту. В связи с этим премьер заявил об упразднении созданного полтора года назад управления патрульной милиции и создание вместо него главного управления по безопасности дорожного движения, с увеличением штатной численности сотрудников.

"Я упразднил Главное управление патрульной милиции. Это не смена вывесок, а инструмент, с помощью которого мы должны открыто и через конкурс набрать качественно новых сотрудников. Это процедурный шаг, необходимый для улучшения управления системой дорожной безопасности. Также мы укрепили вертикаль подчинения в данном ведомстве", — заявил Исаков.

Во время совещания премьер пошагово проверил исполнение плана по реформе системы дорожной безопасности, принятого в июле во время заседания Совбеза страны. Всего в плане 103 пункта, включающих в себя реализацию 148 мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. "Реализация плана идет медленными темпами. Все мероприятия должны быть исполнены в срок, за неисполнение плана будут рассмотрены меры ответственности вплоть до увольнения. Особое внимание необходимо уделить автоматизации процессов, набору сотрудников, проекту "Умный город", информационным мероприятиям", — сказал он.

По официальным данным, только за первую неделю ноября в 6,5-миллионной Киргизии произошло 208 ДТП, в которых погибли 42 человека и более 300 получили ранения. Всего с начала года в Киргизии произошло около 5,2 тысячи ДТП, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Погибли почти 700 граждан, около 8 тысяч получили ранения. Месяц назад в автоаварии неподалеку от Бишкека погиб вице-премьер страны Темир Джумакадыров. Внедорожник, в котором находились водитель, вице-премьер и его помощник, направлявшиеся в служебную командировку в Таласскую область страны, столкнулся с груженым зерном автомобилем "КАМАЗ". Все находившиеся во внедорожнике погибли на месте.