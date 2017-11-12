В Киеве полицейские задержали двух человек со взрывчаткой

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Украинские полицейские в воскресенье задержали двух человек, у которых в машине было обнаружено около шести килограммов взрывчатки и 15 детонаторов, сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

"В 17.00 (18.00 мск) на парковке ТЦ "Аркадия" по Днепровской Набережной, 33 (Дарницкий район) сотрудники полиции из Полка номер 1 Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, обратили внимание на подозрительных лиц, сидящих в авто Volkswagen Passat с номерами Закарпатской области, и решили его проверить. В багажнике авто оказался спортивной рюкзак, в котором находилось около шести килограммов взрывчатки типа пластид и 15 детонаторов, подготовленных к немедленному использованию", — написал Геращенко на своей странице в Facebook

По его информации, двое мужчин задержаны, у них при себе не было ни документов, ни средств связи. "Они пока не дают признательных показаний, но следователи с ними продолжают работу. Следствие предполагает, что эта группа готовилась совершить террористический акт в столице Украины", — добавил Геращенко.