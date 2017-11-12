Медведев провел встречу с премьером Сингапура на полях саммита АСЕАН

МАНИЛА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с премьер-министром Республики Сингапур Ли Сянь Луном. Беседа состоялась на полях саммита АСЕАН в Маниле.

Во встрече с российской стороны приняли участие вице-премьер — глава аппарата правительства Сергей Приходько, министр транспорта Максим Соколов, представители других ведомств.

Ранее в воскресенье здесь же глава российского правительства провел встречу с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

В настоящее время Медведев вместе с другими главами делегаций после церемонии их совместного фотографирования в традиционных филиппинских рубашках принимает участие в гала-ужине по случаю 50-летия АСЕАН.

Позднее у главы российского правительства запланированы и другие контакты на форуме.