Трамп предложил свое "посредничество" в спорах в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил свое "посредничество" в спорах в Южно-Китайском море.

"Если я могу посредничать, быть арбитром, пожалуйста, дайте мне знать", — сказал Трамп на встрече с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, говоря о территориальных спорах с КНР.

Четыре из десяти стран АСЕАН имеют разногласия с Китаем по размежеванию в Южно-Китайском море, включая острова и морские границы. Помимо Китая, на территорию моря претендуют Вьетнам, Малайзия, Бруней, Филиппины и Тайвань. Китай построил ряд взлетно-посадочных полосы на рифах в Южно-Китайском море. США, в свою очередь, посылают в регион военные корабли, которые, по заявлению Вашингтона, нужны для обеспечения свободы морской торговли.