В Риге прошло факельное шествие в день памяти борцов за освобождение Латвии

РИГА, 12 ноя — РИА Новости. Факельное шествие, посвященное Дню Лачплесиса — дню памяти героев, павших за освобождение Латвии, прошло в Риге в субботу, в нем приняли участие несколько сотен человек, передает корреспондент РИА Новости.

День Лачплесиса — государственный праздник Латвии, он отмечается в честь победы латвийской армии над Западной добровольческой армией (войсками Бермонта-Авалова) 11 ноября 1919 года. Во время боев Латвия потеряла 743 солдата, в том числе 57 офицеров. Праздник назван в честь Лачплесиса — героя народного латышского эпоса, символизирующего отвагу человека, который освобождает свою землю от захватчиков.

По данным полиции, в шествии приняли участие около 400 человек. Более масштабное факельное шествие запланировано на 18 ноября, когда Латвия отмечает День независимости.

Участники шествия проследовали от Братского кладбища до памятника Свободы, а затем до площади Стрелниеку (Стрелков). В руках они держали зажженные факелы и флаги Латвии. В мероприятии принимали участие люди разных возрастов. Колону сопровождали полицейские.

В завершающей части мероприятия участники шествия запустили по Даугаве огненный плот.