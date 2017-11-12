В Риге прошло факельное шествие в день памяти борцов за освобождение Латвии

РИГА, 12 ноя — РИА Новости. Факельное шествие, посвященное Дню Лачплесиса — дню памяти героев, павших за освобождение Латвии, прошло в Риге в субботу, в нем приняли участие несколько сотен человек, передает корреспондент РИА Новости.
По данным полиции, в шествии приняли участие около 400 человек. Более масштабное факельное шествие запланировано на 18 ноября, когда Латвия отмечает День независимости.
Участники шествия проследовали от Братского кладбища до памятника Свободы, а затем до площади Стрелниеку (Стрелков). В руках они держали зажженные факелы и флаги Латвии. В мероприятии принимали участие люди разных возрастов. Колону сопровождали полицейские.
В завершающей части мероприятия участники шествия запустили по Даугаве огненный плот.