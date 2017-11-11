В Польше отмечает День независимости

ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. День независимости, приуроченный к обретению независимости в 1918 году после третьего раздела Речи Посполитой, отмечают в Польше 11 ноября.

Этот день является в Польше одним из самых почитаемых государственных праздников.

С утра польские политики начали возлагать венки и цветы к памятникам, имеющим отношение к празднику. Основные торжества с участием президента Анджея Дуды запланированы на площади Маршала Пилсудского возле Могилы неизвестного солдата.

По последней информации, в мэрию Варшавы поданы 12 заявок на проведение массовых мероприятий. Среди них традиционный марафон и множество демонстраций, в том числе организованные националистами и антифашистами.

Во время маршей в День независимости Польши нередко происходят столкновения с полицией и задержания участников акций. В 2013 году, когда шествие проходило мимо российского посольства, его участники подожгли полицейскую будку, а на ограду повесили транспарант с надписью "Долой коммунистов" и "Красная армия насильников" и закидали территорию петардами и камнями. Польский МИД тогда осудил действия демонстрантов и выразил сожаление в связи с беспорядками у посольства РФ в Варшаве.

В этом году порядок на улицах Варшавы охраняют около 6 тысяч полицейских, а местные власти предприняли усилия для того, чтобы маршруты различных демонстраций не пересекались.

В этом году, несмотря на непростые отношения с нынешними польскими властями, в праздновании Дня независимости примет участие глава Европейского совета Дональд Туск. Представитель канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский пояснил, что приглашения на праздничные мероприятия были отправлены всем бывшим премьер-министрам и президентам. В этом году Туск впервые подтвердил свое участие.